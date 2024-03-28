Бойова робота 24/7: Сирський показав вражаючі кадри знищення противника (відео)

На відео відображені кадри ефективної бойової роботи бійців ЗСУ зі знищення ворожої техніки та різного озброєння.

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Українські захисники продовжують цілодобово виконувати бойові завдання, знищуючи особовий склад і військову техніку противника. Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав вражаючі кадри бойової роботи бійців ЗСУ.

"Українські воїни ведуть бойову роботу 24/7. Кадри знищення ворожої техніки та озброєння", — написав головком у своєму Telegram.

На кадрах зафіксовані епізоди вогневого ураження окупаційних військ — особового складу ЗС РФ і різної бронетехніки. В одному з епізодів російські солдати намагаються сховатися і зайняти позицію в одному з будинків. Засобами української аеророзвідки їхній візит було виявлено, після чого послідував артилерійський удар.

Також показано кадри бойової роботи бійців Сил оборони в нічний час. Зокрема, можна відзначити ефективне застосування безпілотників для скидання боєприпасів на позиції противника. Таким чином БПЛА продовжують себе проявляти як ефективний засіб для знищення живої сили та бронетехніки ЗС РФ.

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Нагадаємо, українські захисники в районі Білогорівки Луганської області ведуть підземні бої з противником. Своєю чергою російські війська намагаються вибити бійців ЗСУ з катакомб за допомогою керованих авіабомб.

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