Боевая работа 24/7: Сырский показал впечатляющие кадры уничтожения противника (видео)

На видео запечатлены кадры эффективной боевой работы бойцов ВСУ по уничтожению вражеской техники и различного вооружения.

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Украинские защитники продолжают круглосуточно выполнять боевые задачи, уничтожая личный состав и военную технику противника. Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал впечатляющие кадры боевой работы бойцов ВСУ.

"Украинские воины ведут боевую работу 24/7. Кадры уничтожения вражеской техники и вооружения", — написал главком в своем Telegram.

На кадрах запечатлены эпизоды огневого поражения оккупационных войск — личного состава ВС РФ и различной бронетехники. В одном из эпизодов российские солдаты пытаются спрятаться и занять позицию в одном из домов. Средствами украинской аэроразведки их заход был выявлен, после чего последовал артиллерийский удар.

Также показаны кадры боевой работы бойцов Сил обороны в ночное время. В частности, можно отметить эффективное применение беспилотников для сброса боеприпасов на позиции противника. Таким образом БПЛА продолжают себя проявлять как эффективное средство для уничтожения живой силы и бронетехники ВС РФ.

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Напомним, украинские защитники в районе Белогоровки Луганской области ведут подземные бои с противником. В свою очередь российские войска пытаются выбить бойцов ВСУ из катакомб с помощью управляемых авиабомб.

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