"Доки Україна не буде сильною": Зеленський назвав ще один спосіб завершення війни

Президент розповів про першочергові кроки, які докорінно можуть змінити ситуацію на полі бою на користь ЗСУ.

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Зараз є різні думки стосовно того, яким чином завершиться війна в Україні: дехто переконаний, що вона продовжуватиметься, доки при владі в Кремлі перебуває Володимир Путін, а інші переконані, що наша країна повинна стати сильною. Таку думку в інтерв'ю американському телеканалу CBS озвучив президент України Володимир Зеленський.

"Скільки ще часу буде тривати ця війна? Дехто переконаний, що поки живе Путін. А є і такі, хто каже, що просто доки ми не станемо сильними", — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, у світі вже запропонували декілька формул миру, і всі вважають, що знають правильний спосіб завершення війни. Однак, продовжив президент, проблема полягає у відсутності бажання у Володимира Путіна закінчувати війну.

"Його мета – зберегти владу до смерті. Ця людина, якщо так можна його назвати, ніколи не погодиться добровільно вийти з Кремля. Тому Путіна або звідти винесуть, подібно тому, як це було за часів СРСР – їх виносили", — зазначив український президент.

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Також Зеленський вважає, що Володимир Путін намагається продати російському суспільству ідею повернення не лише СРСР, а російської імперії. Саме тому для президента Росії закінчення війни невигідне до повної окупації. Водночас українці продовжують захищатися і не зацікавлені у тому, щоб бути Росією.

"Саме тому війна буде тривати, доки Україна не стане сильною, а зараз вона ще не така сильна, як могла б бути. Нам потрібно мати потенціал для дій на полі бою, а для цього потрібно дві речі. У першу чергу, мова йде про системи Patriot, які можуть передати Сполучені Штати, що дозволить Україні розблокувати небо і піти вперед нашим хлопцям. Крім того, нам потрібна перевага в артилерії", — пояснив президент.

Окремо Зеленський підкреслив, що Україні для збереження територій і утримання фронту потрібні засоби ППО і артилерійські снаряди. "Партнери кажуть, що ми дали артилерію. Так. Але кількість снарядів це ще не все", — зазначив він.

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю вчора Зеленський заявив, що Україна не отримувала ЗРК Patriot від Сполучених Штатів. При цьому він зазначив, що для закриття неба над Україною буде достатньо від 5 до 7 таких систем.

Також військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що Україна може мати труднощі з постачанням ракет для ЗРК Patriot. Це станеться, якщо Конгрес США не проголосує за допомогу нашій країні.