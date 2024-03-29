Cockerill представила інноваційне рішення для захисту від БПЛА: як працює система

Принцип роботи заснований на штучному інтелекті. Турель фіксує ціль і передбачає її рух, утримуючи в полі зору. Водночас комп'ютер управління вогнем розраховує оптимальну точку детонації для 30-мм програмованих боєприпасів.

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Машинобудівна група John Cockerill Defence (JCD) під час нещодавньої виставки DIMDEX 2024 представила інноваційне рішення для захисту від дронів, розроблене для фірмової 30-мм гармати. Очікується, що ця передова технологія з'явиться на ринку до кінця 2024 року, повідомляє European Defence Review.

Під час двотижневих бойових стрільб, проведених на полігоні в Болгарії безпосередньо перед виставкою, JCD успішно завершила першу серію випробувань на ураження безпілотників із використанням власного рішення, заснованого на штучному інтелекті. Зазначається, що система протидії БПЛА буде встановлена в баштах C1030 і C3030 із інтегрованими гарматами від Northrop Grumman калібру 30×173 мм Mk 44S.

У бесіді з оглядачами директор JCD з маркетингу Саймон Хей повідомив, що випробування та подальші бойові стрільби проводили проти дронів різних розмірів, які летять із різною швидкістю. Водночас використовувалася гармата Mk 44S із її програмованими боєприпасами повітряного підриву (ABM). Але технологія може бути застосована й до інших гармат із боєприпасами ABM того ж калібру.

Принцип боротьби з БПЛА

Якщо коротко, то прицільна система турелі автоматично наводиться на ціль, використовуючи стандартний радар для виявлення та передавання даних про місце перебування цілі в башту.

"Для того, щоб уразити безпілотник, необхідно об'єднати кілька елементів. Використовуючи автотрекер JCD на базі штучного інтелекту, турель здатна зафіксувати ціль і передбачити її рух, утримуючи в полі зору. Паралельно комп'ютер управління вогнем JCD розраховує оптимальну точку детонації для 30-мм програмованих боєприпасів повітряного вибуху. Цю інформацію використовують для наведення головного знаряддя й програмування снаряда під час стрільби, щоб забезпечити високу ймовірність ураження цілі", — детально пояснив Хей.

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До того ж, додав він, залежно від варіанта, обраного навідником, система управління вогнем може розрахувати послідовність стрільби як одним пострілом, так і трьома чергами.

Що стосується практичних випробувань, то, за словами Хея, у Болгарії новий комплекс був здатний уразити невеликі безпілотники першого класу на дальності близько 1000 метрів за допомогою одного 30-мм програмованого снаряда.

"Подальші розробки та стрільби проводитимуться протягом року для того, щоб до кінця року система була кваліфікована та готова", — підсумував представник JCD.

Нагадаємо, у грудні минулого року на виставці ExpoDefensa 2023 турецька компанія Otokar презентувала модульну багатоцільову колісну бронемашину ARMA 8x8 із баштою, яка оснащена 105-мм гарматою Cockerill.