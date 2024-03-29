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Военный Фокус

Cockerill представила инновационное решение для защиты от БПЛА: как работает система

Боевой модуль с 30-мм пушкой
Фото: Twitter | Боевой модуль от John Cockerill Defence с 30-мм пушкой

Принцип работы основан на искусственном интеллекте. Турель фиксирует цель и предугадывает ее движение, удерживая ее в поле зрения. При этом компьютер управления огнем рассчитывает оптимальную точку детонации для 30-мм программируемых боеприпасов.

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Машиностроительная группа John Cockerill Defence (JCD) во время недавней выставки DIMDEX 2024 представила инновационное решение для защиты от дронов, разработанное для фирменной 30-мм пушки. Ожидается, что эта передовая технология появится на рынке к концу 2024 года, сообщает European Defence Review.

В ходе двухнедельных боевых стрельб, проведенных на полигоне в Болгарии непосредственно перед выставкой, JCD успешно завершила первую серию испытаний на поражение беспилотников с использованием собственного решения, основанного на искусственном интеллекте. Отмечается, что система противодействия БПЛА будет установлена в башнях C1030 и C3030 с интегрированными пушками от Northrop Grumman калибра 30×173 мм Mk 44S.

В беседе с обозревателями директор JCD по маркетингу Саймон Хей сообщил, что испытания и последующие боевые стрельбы проводились против дронов различных размеров и летящих с разной скоростью. При этом использовалось орудие Mk 44S с ее программируемыми боеприпасами воздушного подрыва (ABM). Но технология может быть применена и к другим пушкам с боеприпасами ABM того же калибра.

Принцип борьбы с БПЛА

Если коротко, то прицельная система турели автоматически наводится на цель, используя стандартный радар для обнаружения и передачи данных о местоположении цели в башню.

"Для того, чтобы поразить беспилотник, необходимо объединить несколько элементов. Используя автотрекер JCD на базе искусственного интеллекта, турель способна зафиксировать цель и предугадать ее движение, удерживая ее в поле зрения. Параллельно компьютер управления огнем JCD рассчитывает оптимальную точку детонации для 30-мм программируемых боеприпасов воздушного взрыва. Эта информация используется для наведения главного орудия и программирования снаряда во время стрельбы, чтобы обеспечить высокую вероятность поражения цели", — подробно пояснил Хей.

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Кроме того, добавил он, в зависимости от варианта, выбранного наводчиком, система управления огнем может рассчитать последовательность стрельбы как одним выстрелом, так и тремя очередями.

Что касается практических испытаний, то по словам Хейя, в Болгарии новый комплекс был способен поразить небольшие беспилотники первого класса на дальности около 1000 метров с помощью одного 30-мм программируемого снаряда.

"Дальнейшие разработки и стрельбы будут проводиться в течение года, с тем чтобы к концу года система была квалифицирована и готова", — подытожил представитель JCD.

Напомним, в декабре прошлого года на выставке ExpoDefensa 2023 турецкая компания Otokar представила модульную многоцелевую колесную бронемашину ARMA 8x8 с башней, которая оснащена 105-мм орудием Cockerill.