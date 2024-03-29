Уперше з 1908 року: у британській армії скасували заборону на бороди за підтримки короля Чарльза III

Армійське керівництво сподівається, що зняття обмеження на лицьову рослинність посприяє набору новобранців. Британців можуть призвати в армію, якщо Великій Британії доведеться вступити у війну з Росією, але "збройні сили занадто малі".

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У британській армії дозволили заводити бороди, за умови, що лицьова рослинність матиме акуратний вигляд — це будуть додатково перевіряти. Високопоставлений офіцер сержант-майор Пол Карні підтвердив зміну правил у чотирихвилинному відеоролику, опублікованому на YouTube-каналі видання The Independent.

Скасування столітньої заборони дозволить відрощувати "повну" бороду довжиною до 2,5 см.

Бороди мають бути підстрижені на вилицях і шиї, без "плямистого або нерівномірного росту", без забарвлення, що виділяється. Пол Карні, ворент-офіцер 1 класу (категорія військовослужбовців між сержантським і офіцерським складом), водночас наполягає, що борода має бути акуратною для відповідності стандартам.

Полк фузилерів гренадерів

Заборона на лицьову рослинність діяла з 1908 року. Тепер солдатів сухопутних військ зрівняли в правах із моряками, які впродовж століть носили бороди, і пілотами, для яких аналогічну заборону зняли 2019 року.

Британська армія

Солдати зможуть повернутися в казарми з рослинністю вже після майбутніх великодніх канікул.

За словами офіцера Карні, до цього такого рішення прийшли не відразу. Допомагали, серед іншого, політики, союзники та Його величність король Чарльз III.

Консультувалися також із чинними військовими та армійськими ветеранами. Старші офіцери сподіваються, що послаблення в правилах посприяє набору армійського персоналу.

Сержант-майор Пол Карні оголосив про зняття заборони на бороди

На британських островах можуть оголосити загальну військову повинність, якщо країні доведеться вступити у війну з Росією, тому що зараз "збройні сили занадто малі", попереджає армійське керівництво.

Нагадаємо, що 8 березня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що призначення Валерія Залужного послом у Великій Британії відповідає інтересам України.

Також повідомлялося, що 29 березня розвідка Британії показала наслідки ударів по Криму і повідомила, що боєздатність Чорноморського флоту знизилася.