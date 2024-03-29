Українці за кордоном не зможуть оформити закордонний паспорт: що запропонували в Раді

За словами народного депутата Федора Веніславського, оборонний комітет продовжує розглядати законопроєкт про мобілізацію та обговорює можливі обмеження прав для ухилянтів. Оформити документи в інших країнах може стати складніше.

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Українці, які перебувають за кордоном, не зможуть оформити закордонний паспорт, якщо не пред'являть довідку про військовий облік. Таке нововведення запропонували в комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони обговорюючи законопроєкт про мобілізацію, розповів член профільного комітету і народний депутат Федір Веніславський у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, обмеження стосуватиметься тих чоловіків, які виїхали з країни і хочуть продовжити термін дії документів. При цьому рішення остаточно ще не було ухвалено. Комітет не визначився з тим, які можуть бути правила для військовозобов'язаних громадян у законопроєкті про мобілізацію.

Як зазначив Федір Веніславський, у "початковій версії" документа пропонували обмежити права чоловіків на виїзд з України, заборонити керувати транспортним засобом, а також накласти арешт на банківські рахунки та цінності, які зберігаються у фінансових установах.

У результаті народні депутати не змогли узгодити жоден із перерахованих вище пунктів.

"Тому до цього питання ми маємо повернутися додатково, щоб певні обмеження все-таки зберегти і повністю не поламати концепцію законопроєкту", — заявив Федір Веніславський.

Окремо народний депутат додав, що за його прогнозами, у комітеті далі обговорюватимуть те, щоб зберегти обмеження на керування транспортними засобами в разі, якщо військовозобов'язаний не з'явиться до ТЦК і СП. Те ж саме стосується й отримання закордонного паспорта за межами України.

"Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані комітетом у законопроєкті, — людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Однак ми не стали прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг", — підсумував Федір Веніславський.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що розгляд законопроєкту про мобілізацію може тривати до кількох тижнів, про що заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, спочатку необхідно, щоб профільний комітет повністю доопрацював фінальну версію документа, а вже потім ним займеться безпосередньо парламент.