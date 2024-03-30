ВПС Італії перехопили російські літаки над Балтійським морем, — ЗМІ

За словами представників італійського оборонного відомства, радари зафіксували літак РФ, який не відповів на радіосигнали і запити на зв'язок.

Related video

Військово-повітряні сили Італії заявили, що перехопили непізнані літаки, які пролітали над міжнародними водами Балтійського моря. Про це пише агентство Reuters.

Повідомляється, що обидва перехоплення були здійснені в четвер і п'ятницю вранці італійськими винищувачами Eurofighter, що базуються на військово-повітряній базі "Мальборк" у Польщі.

Важливо

Ракета РФ у небі над Польщею: чому поляки не перехопили російську Х-101, — експерти

Після цього італійські літаки повернулися на польську базу.

За інформацією агентства, два джерела в італійському оборонному відомстві впізнали перехоплені повітряні судна як літаки, що належать Російській Федерації.

За словами джерел, радари помітили російський літак, який не відповів на радіосигнали та запити на зв'язок.

Нагадаємо, 1 березня німецькі винищувачі, які вирушили з латвійської військової бази "Ліелварде", уперше в історії здійснили перехоплення російських повітряних суден біля територіальних вод Латвії.

Раніше, 7 листопада, Північний флот ВМФ Росії провів навчання з висотного перехоплення над Баренцевим морем із застосуванням винищувачів МіГ-31. За даними пресслужби флоту РФ, екіпажі МіГ-31 відповідно до заданої навчальної ситуації відпрацювали перехоплення потенційного супротивника в стратосфері.