12-річного хлопчика контузило через російський артилерійський обстріл на Запоріжжі

У селі Долинка на Запоріжжі 12-річний хлопчик отримав контузію та був ушпиталений внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Голова Запорізької ОВА зазначив, що життю постраждалого наразі нічого не загрожує.

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Через російський артилерійський обстріл села Долинка у Запорізькій області 12-ти річний хлопчик отримав контузію та потрапив до лікарні. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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"Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с. Долинка Пологівського району 12-річний хлопчик отримав контузію. Дитину ушпиталено в Запорізьку обласну дитячу лікарню", — написав Федоров.

Він уточнив, що наразі життю хлопчика нічого не загрожує.

Нагадаємо, у ніч на 30 березня у Дніпропетровській області уламки збитого дрона впали на території елеватора, виникла пожежа. Критичних руйнувань не зафіксовано, обійшлося без постраждалих.

Також уночі 30 березня Сили ППО України знищили 9 із 12 безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136. Дрони збивали в межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков цього ж дня заявив, що діти Бєлгорода й інших населених пунктів у 30-кілометровій зоні на кордоні з Україною після весняних канікул навчатимуться дистанційно, адже "проводити заняття в гуртках і секціях наразі неможливо".