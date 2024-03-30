12-летнего мальчика контузило из-за российского артиллерийского обстрела в Запорожской области

В селе Долинка в Запорожье 12-летний мальчик получил контузию и был госпитализирован в результате вражеского артиллерийского обстрела. Председатель Запорожской ОГА отметил, что жизни пострадавшего пока ничего не угрожает.

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Из-за российского артиллерийского обстрела села Долинка в Запорожской области 12-ти летний мальчик получил контузию и попал в больницу. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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"В результате вражеского артиллерийского обстрела с. Долинка Пологовского района 12-летний мальчик получил контузию. Ребенок госпитализирован в Запорожскую областную детскую больницу", — написал Федоров.

Он уточнил, что сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Напомним, в ночь на 30 марта в Днепропетровской области обломки сбитого дрона упали на территории элеватора, возник пожар. Критических разрушений не зафиксировано, обошлось без пострадавших.

Также ночью 30 марта Силы ПВО Украины уничтожили 9 из 12 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136. Дроны сбивали в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в этот же день заявил, что дети Белгорода и других населенных пунктов в 30-километровой зоне на границе с Украиной после весенних каникул будут учиться дистанционно, ведь "проводить занятия в кружках и секциях сейчас невозможно".