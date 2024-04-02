Кулеба їде до Гааги: голова МЗС відвідає конференцію щодо воєнних злочинів Росії

У МЗС повідомили, що під час конференції особливу увагу буде приділено подальшим крокам на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 квітня вирушить до Гааги в Нідерландах. Він візьме участь у конференції "Відновлення справедливості для України", на якій обговорюватимуть воєнні злочини Росії. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Повідомляється, що Кулеба також проведе низку двосторонніх переговорів, включно з нідерландською колегою Ханке Бряунс Слот.

У повідомленні йдеться, що метою конференції "Відновлення справедливості для України" конференції є обговорення пункту 7 Формули миру Президента України Володимира Зеленського та опрацювання результатів документування і розслідування злочинів, що були скоєні російськими окупантами.

У МЗС також повідомили, що особливу увагу буде приділено подальшим крокам на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Зазначається, що організаторами конференції є Україна, Королівство Нідерланди та Європейська комісія. Також у заході візьмуть участь Прокурор Міжнародного кримінального суду, Генеральний секретар Ради Європи, Президент Євроюсту, представники Міжнародного Реєстру шкоди, завданої агресією Російської Федерації проти України (RD4U), Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) та інші.

"За результатами конференції буде ухвалено політичну декларацію", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо,Кулеба назвав метою РФ відновлення слави СРСР. Росія не згодна з незалежністю країн Центральної Азії, оскільки Кремль досі розглядає їх як колишні провінції, заявив міністр закордонних справ України.

Також повідомлялося, що Кулеба допустив переговори з Росією за "формулою миру" Зеленського. Очільник МЗС України заявив, що якщо Нью-Делі долучиться до переговорів щодо української "формули миру", то інші країни Глобального Півдня "почуватимуться набагато безпечніше і комфортніше".