Кулеба едет в Гаагу: глава МИД посетит конференцию по военным преступлениям России

В МИД сообщили, что во время конференции особое внимание будет уделено дальнейшим шагам на пути к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 апреля отправится в Гаагу в Нидерландах. Он поучаствует в конференции "Восстановление справедливости для Украины", на которой будут обсуждать военные преступления России. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Сообщается, что Кулеба также проведет ряд двусторонних переговоров, включая нидерландскую коллегу Ханке Брюинс Слот.

В сообщении говорится, что целью конференции "Восстановление справедливости для Украины" конференции является обсуждение пункта 7 Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и проработка результатов документирования и расследования преступлений, которые были совершены российскими оккупантами.

В МИД также сообщили, что особое внимание будет уделено дальнейшим шагам на пути к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Отмечается, что организаторами конференции являются Украины, Королевство Нидерланды и Европейская комиссия. Также в мероприятии примут участие Прокурор Международного уголовного суда, Генеральный секретарь Совета Европы, Президент Евроюста, представители Международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) и другие.

"По результатам конференции будет принята политическая декларация", — сказано в сообщении.

Напомним, Кулеба назвал целью РФ восстановление славы СССР. Россия не согласна с независимостью стран Центральной Азии, поскольку Кремль до сих пор рассматривает их как бывшие провинции, заявил министр иностранных дел Украины.

Также сообщалось, что Кулеба допустил переговоры с Россией по "формуле мира" Зеленского. Глава МИД Украины заявил, что если Нью-Дели присоединится к переговорам по украинской "формуле мира", то другие страны Глобального Юга "будут чувствовать себя гораздо безопаснее и комфортнее".