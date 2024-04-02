"Дали чітко зрозуміти": Держдеп застеріг Китай від військової співпраці з РФ

Речник відомства Меттью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють занепокоєння з приводу зростаючого рівня співпраці між Москвою і Пекіном.

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Речник Державного департаменту США Меттью Міллер висловив занепокоєння нарощуванням співробітництва між Росією та Китаєм, зазначивши, що Сполучені Штати ясно дали зрозуміти свою протидію будь-якій формі підтримки Москви з боку Пекіна. Про це він заявив під час брифінгу.

У відповідь на запитання про запланований саміт між керівниками Росії та Китаю, Меттью Міллер зазначив, що США явно проти будь-яких дій КНР, які можуть підтримати воєнні дії РФ проти України.

Міллер додав, що США виступають проти того, щоб Китай підтримував агресивні дії Росії проти України.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що ми проти того, щоб Китай робив будь-які кроки, які допомагали б підтримувати агресію РФ в Україні", — акцентував Міллер.

Нагадаємо, що 1 квітня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне приїхав до Пекіна на один день і скористався нагодою, щоб обговорити війну в Україні. Він заявив, що Франція очікує від Китаю чітких повідомлень Москві.

До того ж 21 березня помічник російського президента Юрій Ушаков схвально висловився про так званий "мирний план" Китаю щодо України. При цьому політик зазначив, що така ідея не була схвалена Заходом.

На переконання іноземних спостерігачів і дипломатів, Путін може зробити Китай своїм першим пунктом візиту після обрання. На 7 травня вже заплановано проведення офіційної делегації інавгурації Володимира Путіна.