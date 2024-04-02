Український екіпаж Т-72 розповів, як вони розправилися з трьома ворожими Т-80 (відео)

Командир екіпажу зазначив, що російські Т-80 були швидшими за їхню машину, але бійцям вдалося виявити противника першими. Це дало перевагу на полі в плані часу.

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Екіпаж українського танка Т-72 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха розповів подробиці танкового бою, під час якого за 15 хвилин було знищено три російські танки Т-80. Командир танка з позивним "Чех" наголосив, що без досвідчених і професійних водія та навідника виконати бойове завдання було б значно важче. Детально про це йдеться в репортажі команди "Армія TV", опублікованому 2 квітня.

На початку командир розповів про підготовку екіпажу на тренажерах Т-72 перед виряджанням на передову. Він зазначив, що під час навчання бійці отримували навички різних посад, зокрема механіка-водія і навідника, — це дало змогу зрозуміти специфіку роботи різних членів екіпажу.

25-річний танкіст керував екіпажем близько трьох місяців перед тим, як йому довелося вступити в одне з нечисленних танкових протистоянь із противником. Безпосередньо перед зіткненням по українському танку прилетів ворожий безпілотник, але в машині спрацював динамічний захист, тому екіпаж продовжив бойову роботу.

"Я спочатку побачив дві машини, а потім побачив, як третя машина рухалася в бік цих двох і їхала від нас. Це були Т-80. Вони швидші, тому що в нього газотурбінний двигун, і по вогневій частині машина, в якомусь сенсі, краща за Т-72", — сказав "Чех".

Але про те, що проти українських бійців виступили саме Т-80 стало відомо тільки після бою. Тим часом це ніяк не вплинуло на боєздатність екіпажу.

"Бачу ворога — потрібно знищити", — з усмішкою сказав командир.

Далі він додав, що екіпажу вдалося першими виявити техніку противника, — це дало перевагу на полі бою в плані часу для ухвалення рішень.

Його розповідь продовжив навідник із позивним "Беля", який сказав, що по противнику відпрацювали з дистанції близько 400 метрів. Для танкового бою, зазначив він, це дуже близько.

Тим часом боєць уточнив, що по кожному ворожому танку було випущено по два снаряди — осколковий і кумулятивний.

"Два танки стояли, а третій відкочувався. Спочатку по одному снаряду кожному. Ми добили тих, що стояли, а коли розсіявся туман, побачили посеред поля третього, який уже відкотився. Ну я йому в ж**у ще один (снаряд) дав", — розповів навідник.

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Нагадаємо, 1 квітня українські захисники знищили танкову колону Збройних сил РФ за допомогою ударних БПЛА. На опублікованих кадрах зафіксовано роботу 14-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних комплексів.