Бізнесу дозволять бронювати до 50% співробітників: у Раді запропонували нову концепцію

Згідно з поточною моделлю, бронь можна буде отримати за відсутності податкових боргів, сплати військового збору та наявності фіксованої ставки в розмірі 20 000 гривень на місяць. При цьому бронювання не даватиме дозволу на виїзд за кордон.

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У Верховній Раді України продовжують розробляти нову модель економічного бронювання від мобілізації. Згідно з поточною версією, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних співробітників. Про це повідомила "Європейська бізнес-асоціація" за підсумками зустрічі з головою комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитром Наталухою.

Повідомляється, що умовами для бронювання пропонується зробити відсутність податкових боргів, сплату військового збору на кожного працівника за формулою 1,5%, а також наявність фіксованої ставки в розмірі 20 000 гривень на місяць.

У поточній версії моделі бронювання передбачено такі етапи:

підприємство вносить відомості про співробітників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору, у разі ФОП — довідку про рух коштів;

податкові органи в онлайн-режимі підтверджують відсутність боргів, після онлайн-перевірки людина отримує жовтий QR-код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити свої дані в Центрі надання адміністративних послуг;

заброньований громадянин відвідує ЦНАП, де оновлює дані та валідує бронювання, після чого отримує зелений QR-код.

В організації також зазначили, що для ФОПів вимагатиметься додаткова умова — наявність довідки про наявність обороту на суму не менше вартості трьох місяців бронювання. За його словами, це потрібно для підтвердження реальної активності.

При цьому підприємства зможуть самі визначати, яких працівників забронювати.

Щодо стратегічних підприємств, у публікації йдеться, що вони залишаться під дією постанови №76 про бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час. Зазначена модель також не поширюється на дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Крім того, у джерелі сказано, що економічна бронь не даватиме дозволу на виїзд за кордон.

Нагадаємо, 27 березня член комітету з нацбезпеки Ігор Копитін повідомив, що у Верховній Раді поки що відхилили правки до законопроєкту про мобілізацію щодо можливості бронювання від призову за гроші. Однак така пропозиція може з'явитися повторно.

Раніше, 25 березня, член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що в законопроєкті про мобілізацію пропонується бронювати до 70% правоохоронців і до 30% чиновників місцевих органів самоврядування.