Україна знищить Кримський міст у першій половині 2024 року, – The Guardian

Анонімні представники ГУР повідомили, що третій удар по Кримському мосту є неминучим. Також вони додали, що на думку Кирила Буданова, засобів для удару стало більше.

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Україна вже мала досвід з пошкодження Кримського мосту. Проте третій удар є неминучим. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на анонімних представників Головного управління розвідки.

Безпілотники регулярно бʼють по російських цілях. Удари по НПЗ у РФ назвали наймасштабнішими за два дроки повномасштабної війни. У виданні називають відповідальними за удари саме ГУР. Так само високопосадовці в спецслужбі повідомили журналістам, що вони націлені на нову ціль — Кримський міст, який поєднав тимчасово окупований Крим з материковою частиною РФ. Один зі співрозмовників сказав, що руйнування мосту неминуче.

Для України Кримський міст є символом окупації Криму, його знищення підніме моральний дух. Так само і для Володимира Путіна міст є символом "повернення" півострова до складу РФ. Зазначається, що невідомо, як буде розгортатися атака на міст, бо є сумніви в успішності операції через захищеність Кримського мосту. РФ вжила масштабних заходів для посилення ППО і розгорнувши "баржи-мішені" як приманку для ракет.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", — заявив представник ГУР виданню.

Також він додав, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що зараз є вже більше засобів для реалізації мети зі знищення Кримського мосту. Серію ударів по російських кораблях назвали операцію з формування перед наступним етапом.

Нагадаємо, 2 квітні експерти пояснили, чому Taurus необхідний Україні для знищення Кримського мосту.

26 березня у ВМС України повідомили, що охорона Кримського мосту значно зменшилася.