Спекотна ніч та спалені "Солнцепеки": бійці ЗСУ відбили штурм РФ поблизу Тернів

Бійці Сил оборони знищили 3 танки, 2 БМП і три важкі вогнеметні системи ворога. По ворожій техніці працювали з артилерії та атакували FPV-дронами.

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На Донеччині в районі Тернів Сили оборони України відбили ворожий штурм та спопелили купу ворожої техніки. Про це в мережі розповіли бійці ЗСУ.

Так, боєць 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що ЗС РФ штурмували позиції Сил оборони в напрямку Терни-Ямполівка.

"Відбито ворожий штурм. Знищено артилерією та FPV: 3 танки, 2 БМП, і "Буратіно" (важка вогнеметна система ЗС РФ — ред.). "Буратіно" зміг відстрілятися, але не повністю, був миттєво покараний", — проінформував Бунятов.

Офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" зазначив, що в окупантів на цій ділянці фронту стало також менше на два "Солнцепека".

"Сьогодні під Тернами була спекотна ніч — наші пацани забаранили ще один ТОС-1А "Солнцепек". Це вже друга вогнеметна система за останню добу, одна була вчора ввечері + 1 сьогодні вночі. Спонсор — "Азов", — написав він.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 квітня повідомлялося, що на Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Нагадаємо, що ЗСУ на Донеччині поблизу Тоненького вдарили по росіянах нещодавно отриманою французькою авіабомбою AASM-250.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ спростовують заяви про взяття окупантами Часового Яру на Донеччині. Бійці кажуть, що бої тривають на околицях міста. Сили оборони також контролюють половину села Іванівське на підступах до Часового Яру.