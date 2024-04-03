У Підмосков'ї прогримів вибух на підстанції, є відключення світла, — росЗМІ

На підстанції у Подольську нібито вийшов з ладу масляний вимикач. Через аварію зупинився рух тролейбусів, повідомляють місцеві ЗМІ.

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У середу, 3 квітня, у підмосковному Подольську на підстанції пролунав сильний вибух. У кількох районах міста відсутнє електропостачання. Про це повідомило російське медіа Mash.

За попередньою інформацією, на енергопідстанції, яка розташована поблизу залізничної станції, нібито вийшов з ладу масляний вимикач.

Аварія також спричинила зупинку руху електротранспорту. У Подольську не їздять тролейбуси.

Місцева влада заявила, що електроенергія надходить за резервною схемою.

Як повідомляють місцеві пабліки, на території трансформаторної станції було замикання, спалах, а потім повалив чорний дим. Місцеві жителі пишуть, що у деяких районах Подольська світла не буде до шостої години вечора. І стверджують, що вибух стався на підстанції, яка належить оператору енергетичних мереж в Росії — "Россети".

Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 квітня на території Російської Федерації горіли два заводи. У Єкатеринбурзі спалахнув цех в одному з найбільших російських машинобудівних заводів "Уралмаш". Вогонь охопив 4,5 тисячі квадратних метрів. На підприємстві могли виготовляти танки і бронетехніку.

Крім цього, у Підмосков'ї зайнявся завод електроізоляційних матеріалів. Вогонь спалахнув у просочувальному цеху і поширився на 3 тисячі квадратних метрів.