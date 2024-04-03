Папа Римський помолився за вбитого під Авдіївкою бійця ЗСУ і показав його речі

Понтифік показав вірянам примірник Нового Завіту та набір чоток, які належали вбитому 23-річному українському військовому.

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Папа Римський Франциск 3 квітня звернувся до вірян із закликом до миру в Газі та в Україні і висловив жаль з приводу вбивства гуманітарних працівників під час ізраїльського авіаудару та вшанував пам’ять українськоого солдата, який загинув у війні проти Росії. Про це пише Reuters.

Папа виступив під час щотижневої загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані.

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Він назвав Україну "замученою" і показав вірянам примірник Нового Завіту та набір чоток, які належали вбитому 23-річному українському військовому.

"Я хотів би, щоб ми всі в цю хвилину трохи помовчали, думаючи про цього молодого чоловіка та багатьох інших, подібних до нього, які загинули в цій безглуздій війні. Війна завжди руйнує, давайте думати про них і молитися", — сказав він.

Він також знову закликав до "негайного" припинення вогню в Газі, звільнення всіх ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, і застеріг від будь-якого "безвідповідального" регіонального розширення конфлікту.

Нагадаємо, що Папа Римський закликав Україну і Росію до обміну полоненими. На думку понтифіка, обмін має відбутися за формулою "всіх на всіх".

Також Папа Римський 13 березня закликав молитися за подолання "божевілля війни", яка "завжди є поразкою". Під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра Папа Франциск розповів, що отримав "Розарій і Євангеліє від молодого солдата, який загинув на передовій".