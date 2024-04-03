Папа Римский помолился за убитого под Авдеевкой бойца ВСУ и показал его вещи

Понтифик показал верующим экземпляр Нового Завета и набор четки, которые принадлежали убитому 23-летнему украинскому военному.

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Папа Римский Франциск 3 апреля обратился к верующим с призывом к миру в Газе и в Украине и выразил сожаление по поводу убийства гуманитарных работников во время израильского авиаудара и почтил память украинского солдата, который погиб в войне против России. Об этом пишет Reuters.

Папа выступил во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.

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Папа Римский считает, что Украина должна найти смелость выбросить "белый флаг" перед Россией

Он назвал Украину "замученной" и показал верующим экземпляр Нового Завета и набор четки, которые принадлежали убитому 23-летнему украинскому военному.

"Я хотел бы, чтобы мы все в эту минуту немного помолчали, думая об этом молодом человеке и многих других, подобных ему, которые погибли в этой бессмысленной войне. Война всегда разрушает, давайте думать о них и молиться", — сказал он.

Он также вновь призвал к "немедленному" прекращению огня в Газе, освобождению всех израильских заложников, похищенных ХАМАС, и предостерег от любого "безответственного" регионального расширения конфликта.

Напомним, что Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену пленными. По мнению понтифика, обмен должен состояться по формуле "всех на всех".

Также Папа Римский 13 марта призвал молиться за преодоление "безумия войны", которая "всегда является поражением". Во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра Папа Франциск рассказал, что получил "Розарий и Евангелие от молодого солдата, который погиб на передовой".