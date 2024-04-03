"Були витоки": експерт розповів, чи могла РФ залучити студентів до виробництва "шахедів" (відео)

Журналісти провели розслідування і виявили, що до складання "шахедів" на заводі "Алабуга" залучалися студенти коледжу, а також іноземці з 9 країн, які працювали там.

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Після ударів безпілотниками по підприємствах у Татарстані стало відомо, що було уражено ціль на заводі зі складання іранських "шахедів". Співзасновник компанії DroneUA та експерт у сфері безпілотних технологій Валерій Яковенко розповів в інтерв'ю Radio NV, наскільки правдивим є те, що таким складанням на заводі в Єлабузі займалися неповнолітні.

Як зазначає видання, вже було проведено розслідування і стало відомо, що до складання "шахедів" на заводі "Алабуга" залучалися російські студенти коледжу, а також громадяни з 9 країн, які там працювали.

"Дійсно, були витоки такої інформації про масове залучення студентів до таких активностей. З точки зору кваліфікації, достатньо короткої практики для того, щоб мати навички для складання такого обладнання. Не потрібно отримувати інженерні знання протягом кількох років", — пояснив Яковенко.

Він зазначив, що і в цьому випадку Росія копіює вітчизняний досвід, який існує в Україні в плані залучення маси інженерів іншої спеціалізації.

"Фактично ми можемо залучати маси новітніх інженерів, які раніше цим ніколи не займалися", — підтвердив він.

Водночас він зауважив, що говорити про залучення неповнолітніх на російському заводі зі складання "шахедів" можна лише після підтвердження інформації офіційними особами.

Атака БПЛА в Татарстані

Уранці 2 квітня два літакоподібні безпілотники атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, розташовані на відстані понад тисячу кілометрів від контрольованої Україною території.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що внаслідок ударів цих дронів було пошкоджено НПЗ у Нижньокамську і завод зі складання дронів-камікадзе. Росіяни стверджують, що на НПЗ постраждало шестеро людей, а в Єлабузі безпілотник влучив у гуртожиток навчального закладу "Алабуга Політех", унаслідок чого постраждало 14 осіб — громадяни Росії, Киргизстану, Шрі-Ланки, Зімбабве, Руанди, Конго, Кенії, Нігерії та Південного Судану, серед яких нібито двоє неповнолітніх.

Тим часом InformNapalm нагадав у соцмережі Х, що в росЗМІ рік тому "засвітили" виробництво ударних дронів в Особливій економічній зоні Алабуга.

"Сьогодні прилетіли "привіти" тим, хто вже рік збирає ударні дрони, щоб тероризувати населення України. А сьогодні Шагівалєєв (Тимур Шагівалєєв, директор АТ "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга". — Ред.) кривить душею, розповідаючи про те, що "атакували гуртожиток студентів". Студентів, які вже рік збирають зброю для вбивства українців", — підкреслюється в повідомленні.

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"Ніхто нас не захистить": глава Татарстану про атаку українських дронів на НПЗ

Нагадаємо, Фокус писав, що заступник начальника ГУР, генерал Вадим Скібіцький заявив: удари по території Росії українським спецслужбам допомогли здійснити завербовані агенти прикриття.