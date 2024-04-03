Атака дронів на Татарстан: серед постраждалих громадяни 9 країн, — росЗМІ

Російські медіа стверджують, що внаслідок атаки різні поранення дістали 13 осіб, серед яких громадяни Зімбабве, Руанди, Конго, Кенії, Нігерії, Південного Судану, Шрі-Ланки, Киргизстану та Росії.

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У вівторок, 2 квітня, дрони атакували НПЗ і особливу економічну зону "Алабуга" в Татарстані. Унаслідок операції постраждали громадяни 9 країн. Про це повідомляє російське медіа Baza.

"Громадяни 9 країн постраждали внаслідок атаки безпілотників по будівлях гуртожитку коледжу в Татарстані", — ідеться в повідомленні.

Так, як зазначають у джерелі, загалом унаслідок атаки дронів нібито постраждали 13 осіб, серед яких громадяни Зімбабве, Руанди, Конго, Кенії, Нігерії, Південного Судану та Шрі-Ланки, Киргизстану і Росії.

Також у виданні наголосили, що все підприємство атакувало 4 безпілотники, 2 з них упали на території ОЕЗ "Алабуга", а ще два мали атакувати завод "Танеко" в Нижньокамську.

"Однак один із дронів, спрямованих у "Танеко", був зупинений за допомогою металевих захисних тросів. Його бойові частини також не здетонували", — додали в джерелі.

Пост Бази

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що БПЛА атакували підприємства в Татарстані, на яких можуть виробляти ударні дрони типу Shahed. Представники місцевої влади підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

Фокус писав, що російські пропагандисти, зокрема депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов, заявили, що не виключають, що безпілотник, який атакував Татарстан, могли запустити зі степів Середньої Азії.