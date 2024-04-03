Атака дронов на Татарстан: среди пострадавших граждане 9 стран, — росСМИ

Российские медиа утверждают, что в результате атаки различные ранения получили 13 человек, среди которых граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Кыргызстану и России.

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Во вторник, 2 апреля, дроны атаковали НПЗ и особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане. В результате операции пострадали граждане 9 стран. Об этом сообщает российское медиа Baza.

"Граждане 9 стран пострадали в результате атаки беспилотников по зданиям общежития колледжа в Татарстане", — говорится в сообщении.

Так, как отмечают в источнике, всего в результате атаки дронов якобы пострадали 13 человек, среди которых граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Кыргызстана и России.

Также в издании подчеркнули, что все предприятие атаковало 4 беспилотника, 2 из них упали на территории ОЭЗ "Алабуга", а еще два должны были атаковать завод "Танеко" в Нижнекамске.

"Однако один из дронов, направленных в "Танеко", был остановлен с помощью металлических защитных тросов. Его боевые части также не сдетонировали", — добавили в источнике.

Пост Базы

Напомним, 2 апреля стало известно, что БПЛА атаковали предприятия в Татарстане, на которых могут производить ударные дроны типа Shahed. Представители местных властей подтвердили удар. Атаке подверглись предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Фокус писал, что российские пропагандисты, в частности депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, заявили, что не исключает, что беспилотник, который атаковал Татарстан, мог быть запущен из степей Средней Азии.