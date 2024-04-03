"Были утечки": эксперт рассказал, могла ли РФ привлечь студентов к производству "шахедов" (видео)

Журналисты провели расследование и обнаружили, что к сборке "шахедов" на заводе "Алабуга" привлекались студенты колледжа, а также работавшие там иностранцы из 9 стран.

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После ударов беспилотниками по предприятиям в Татарстане стало известно, что была поражена цель на заводе по сборке иранских "шахедов". Соучредитель компании DroneUA и эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко рассказал в интервью Radio NV, насколько правдиво то, что такой сборкой на заводе в Елабуге занимались несовершеннолетние.

Как отмечает издание, уже было проведено расследование и стало известно, что к сборке "шахедов" на заводе "Алабуга" привлекались российские студенты колледжа, а также работавшие там граждане из 9 стран.

"Действительно, были утечки такой информации о массовом привлечении студентов к таким активностям. С точки зрения квалификации, достаточно короткой практики для того, чтобы иметь навыки для сборки такого оборудования. Не нужно получать инженерные знания в течение нескольких лет", — пояснил Яковенко.

Он отметил, что и в данном случае Россия копирует отечественный опыт, который существует в Украине в плане привлечения массы инженеров другой специализации.

"Фактически мы можем привлекать массы новейших инженеров, которые раньше этим никогда не занимались", — подтвердил он.

Вместе с тем он заметил, что говорить о привлечении несовершеннолетних на российском заводе по сборке "шахедов" можно лишь после подтверждения информации официальными лицами.

Атака БПЛА в Татарстане

Утром 2 апреля два самолетообразных беспилотника атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, расположенные на расстоянии более тысячи километров от контролируемой Украиной территории.

Местные СМИ сообщали, что в результате ударов этих дронов были повреждены НПЗ в Нижнекамске и завод по сборке дронов-камикадзе. Россияне утверждают, что на НПЗ пострадали шесть человек, а в Елабуге беспилотник попал в общежитие учебного заведения "Алабуга Политех", в результате чего пострадали 14 человек — граждане России, Кыргызстана, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии и Южного Судана, среди которых якобы двое несовершеннолетних.

Тем временем InformNapalm напомнил в соцсети Х, что в росСМИ год назад "засветили" производство ударных дронов в Особой экономической зоне Алабуга.

"Сегодня прилетели "приветы" тем, кто уже год собирает ударные дроны, чтобы терроризировать население Украины. А сегодня Шагивалеев (Тимур Шагивалеев, директор АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга". — Ред.) кривит душой, рассказывая о том, что "атаковали общежитие студентов". Студентов, которые уже год собирают оружие для убийства украинцев", — подчеркивается в сообщении.

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"Никто нас не защитит": глава Татарстана об атаке украинских дронов на НПЗ

Напомним, Фокус писал, что заместитель начальника ГУР, генерал Вадим Скибицкий заявил: удары по территории России украинским спецслужбам помогли осуществить завербованные агенты прикрытия.