"Залізний кулак": 80 бригада ДШВ показала навчання на танках (фото)

Десантники мають танковий підрозділ, який показав вдосконалення навичок стрільби та маневрів.

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Українські десантники показали навчання танкового підрозділу. На показаних машинах встановлені козирки на башті для захисту від дронів. Про це повідомляє пресслужба 80-ї окремої Галицької десантно-штурмової бригади у фейсбуці.

Львівські десантники показали танковий підрозділ, який завжди напоготові дати переможний бій. У дописі наголошують, що танкісти тренуються та вдосконалюють свою майстерність й вміння у прицільній стрільбі.

Фото: 80 ОДШБр

"Сила броні в руках львівських десантників забезпечує міцну та потужну підтримку нашим воїнам. Танк на полі бою миттєво надає впевненості та надійності піхотним підрозділам. Він прикриває та в потрібний момент "розбирає" окупанта на молекули", — підписали світлини у бригаді.

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Нагадаємо, 2 квітня ЗМІ писали, що ЗС РФ втратили танковий полк за кілька годин. Ворога розбили десантники 25-ї бригади.

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