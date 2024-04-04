"Железный кулак": 80 бригада ДШВ показала учения на танках (фото)
Десантники имеют танковое подразделение, которое показало совершенствование навыков стрельбы и маневров.
Украинские десантники показали учения танкового подразделения. На показанных машинах установлены козырьки на башне для защиты от дронов. Об этом сообщает пресс-служба 80-й отдельной Галицкой десантно-штурмовой бригады в фейсбуке.
Львовские десантники показали танковое подразделение, которое всегда наготове дать победный бой. В заметке отмечают, что танкисты тренируются и совершенствуют свое мастерство и умение в прицельной стрельбе.
"Сила брони в руках львовских десантников обеспечивает прочную и мощную поддержку нашим воинам. Танк на поле боя мгновенно придает уверенности и надежности пехотным подразделениям. Он прикрывает и в нужный момент "разбирает" оккупанта на молекулы", — подписали фотографии в бригаде.
Напомним, 2 апреля СМИ писали, что ВС РФ потеряли танковый полк за несколько часов. Врага разбили десантники 25-й бригады.
30 марта российские войска впервые применили на передовой наземных роботов, для которых все закончилось плохо.