ВС РФ потеряли танковый полк за несколько часов: разозлили ракетчиков ВСУ, — Forbes

По словам аналитиков, итог недавнего российского штурма стал хорошей новостью для Украины: ВС РФ сталкиваются с серьезными проблемами и идут на отчаянные меры. Вместе с тем они сохраняют боеспособность и могут атаковать повторно.

Related video

После оккупации руин Авдеевки российская группировка войск продолжила наступление на запад, но одно ключевое российское подразделение заняло выжидательную позицию. Об этом пишет Forbes

6-й танковый полк был "прорывным" соединением ВС РФ: его задачей было — использовать слабые места в обороне Украины, если таковые находились.

В прошлую субботу это подразделение отправили в штурм позиций 25-й бригады ВСУ в районе Тоненького, при этом явных брешей в обороне все же не наблюдалось.

Возможно, крупнейшая танковая атака ВС РФ

По словам журналистов, эта атака средь бела дня была одной из крупнейших, если не самой крупной за 25 месяцев войны. В итоге подразделение продвинулось к северо-западу от населенного пункта.

Но не на долго. Штурм для россияне закончился катастрофой, когда 48 бронемашин — 36 танков Т-90 и 12 БМП с сотнями солдат — попали на минное поле. Затем украинские десантники применили противотанковые ракеты и FPV-дроны.

Сообщается, что ВСУ отразили это первое массированное наступление. Танковый полк РФ отступил, оставив после себя 20 подбитых машин и, возможно, десятки трупов.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight сделала два важных наблюдения. По их словам, силы РФ в этом районе не утратили боеспособности и достаточных ресурсов для проведения операций выше уровня батальона. Несмотря на значительные потери, эквивалентные дивизии, ВС РФ могут собрать танковый батальон, что представляет угрозу.

Журналисты отмечают, что эта угроза наблюдается на фоне недостатка западной помощи и нехватки резервов ВСУ. Согласно оценкам Frontelligence Insight, перед 6-м полком стояла задача использовать бреши в обороне ВСУ и захватить больше территорий.

Они называют итог штурма хорошей новостью для Украины, т.к. это означает, что российские войска сталкиваются с серьезными проблемами и идут на отчаянные меры.

Напомним, что 30 марта российские войска впервые применили на передовой наземных роботов, для которых все закончилось плохо.

Также сообщалось, что, по данных журналистов Forbes, ВСУ готовят лучших артиллеристов, поскольку скоро прибудут миллионы боеприпасов.