"РФ — спільний ворог": якби не українці, то в Молдові була б війна, — очільник поліції

Генінспектор поліції Молдови подякував українському народу за те, що росіяни не можуть дістатись до Придністров'я та дестабілізувати Кишинів. А також заявив, що РФ є спільним ворогом як для українців, так і для молдован.

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Якби українці не чинили такого шаленого спротиву російським загарбникам то війна могла б пересунутись на територію Молдови. Зокрема, росіяни дістались би до Придністров'я та могли б через нього дестабілізовувати ситуацію у Кишиневі. Про це заявив генеральний інспектор поліції Молдови Віорел Чернауцяну під час зустрічі з головою Національної поліції України Іваном Вигівським.

"Якби ви не були такі суворі з нашим спільним ворогом, то те, що відбувається у вас, сталося б і в нас. Завдяки тому, що через вас вони не можуть дістатися до Придністров'я, то у них немає шансів дестабілізувати ситуацію і в Кишеневі", — сказав Чернауцяну.

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Він також подякував українцям та українській поліції за вірність своєму обов'язку захисту батьківщини.

Під час зустрічі сторони обговорили плани дій та спільних заходів щодо протидії наркообігу, кібершахрайствам, а також методи захисту громадян України, які через війну стали біженцями та знайшли прихисток у Молдові.

Зустріч керівництва поліції України та Молдови Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 4 квітня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Латвія незабаром відправить Києву партію військових дронів на загальну суму в 1 млн євро, а також внесе 10 млн євро в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів, розповіла очільниця уряду.

29 березня президент України Володимир Зеленський після нічної російської атаки на Канівську та Дністровську ГЕС заявив, що тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова.