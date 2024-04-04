"РФ — общий враг": если бы не украинцы, то в Молдове была бы война, — глава полиции

Генинспектор полиции Молдовы поблагодарил украинский народ за то, что россияне не могут добраться до Приднестровья и дестабилизировать Кишинев. А также заявил, что РФ является общим врагом как для украинцев, так и для молдаван.

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Если бы украинцы не оказывали такого яростного сопротивления российским захватчикам то война могла бы передвинуться на территорию Молдовы. В частности, россияне добрались бы до Приднестровья и могли бы через него дестабилизировать ситуацию в Кишиневе. Об этом заявил генеральный инспектор полиции Молдовы Виорел Чернауцяну во время встречи с председателем Национальной полиции Украины Иваном Выговским.

"Если бы вы не были так строги с нашим общим врагом, то то, что происходит у вас, произошло бы и у нас. Благодаря тому, что через вас они не могут добраться до Приднестровья, то у них нет шансов дестабилизировать ситуацию и в Кишиневе", — сказал Чернауцяну.

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Он также поблагодарил украинцев и украинскую полицию за верность своему долгу защиты родины.

Во время встречи стороны обсудили планы действий и совместных мероприятий по противодействию наркообороту, кибер-мошенничеству, а также методы защиты граждан Украины, которые из-за войны стали беженцами и нашли приют в Молдове.

Встреча руководства полиции Украины и Молдовы Фото: Нацполиция

Напомним, 4 апреля премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Латвия вскоре отправит Киеву партию военных дронов на общую сумму в 1 млн евро, а также внесет 10 млн евро в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов, рассказала глава правительства.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский после ночной российской атаки на Каневскую и Днестровскую ГЭС заявил, что теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова.