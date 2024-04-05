Витримує протитанкові та протипіхотні міни: в Україні випробували легку машину з розміновування

Розмінувальна техніка "пережила" серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті. За годину вона може розмінувати територію площею до 1500 м2.

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В Україні пройшла випробування зібрана українськими виробниками легка машина розмінування DOK-ING MV-4. Випробування нової техніки вперше проводились відповідно до розробленого Мініекономіки України та затвердженого Урядом експериментального проєкту. Про це повідомляє Мінекономіки України.

Машину випробували на трьох типах ґрунтів — піску, гравію та чорноземі. Також вона відпрацювала на ділянках із густою рослинністю і пройшла випробування на живучість. Розмінувальна техніка "пережила" серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті. Після випробувань буде проведена процедура сертифікації.

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Крупновузлову збірку машини розмінування MV-4 виконує українське підприємство А3tech. Воно співпрацює із фірмою-виробником DOK-ING з Хорватії від 2020 року. Частка локалізації в машині, яка проходила випробування, склала 15%.

Українські фахівці виготовили робочий вал та елементи робочого органу машини. До кінця 2024 року виробники планують довести рівень локалізації до 25-30%.

"Локалізація та масштабування виробництва дозволять не тільки виготовляти, обслуговувати та оперативно ремонтувати машини DOK-ING в Україні, але й створити додаткові робочі місця. А це і розвиток нашої економіки, і збільшення можливостей для гуманітарного розмінування. Крім того, це ще й сигнал для іноземних інвесторів, що в Україні можна реалізовувати проєкти навіть попри війну, яку розвʼязала проти нас Росія", – сказала міністр економіки Юлія Свириденко.

Машина розмінування MV-4: що відомо

MV-4 – легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. ЗВона має низький профіль та міцну конструкцію, завдяки яким витримує детонацію протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів.

Також MV-4 може витримати вибух протитанкової міни.

За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів.

Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, що 15 березня українська компанія Archer показала тепловізор для вогнепальної зброї з додатковим каналом виведення зображення на монокуляр стрільця. Тепловізійний приціл допомагає краще керувати кулеметом під час полювання на дрони. Його застосування покращить роботу мобільних зенітних груп.