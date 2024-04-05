Воював в Авдіївці: колишній член міськради і нацгвардієць США вступив до ЗС РФ, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, 28-річний Вілмер Пуелло-Мота втік зі США в Росію за два дні до того, як він мав постати перед судом у Род-Айленді за обвинуваченням, пов'язаним зі зберіганням зображень сексуального насильства над неповнолітніми.

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Колишній член міської ради Холіока та ексвійськовослужбовець Національної гвардії Массачусетса Вілмер Пуелло-Мота, розшукуваний у США, приєднався до Збройних сил Російської Федерації. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що 9 січня 28-річний чоловік мав постати перед судом у Род-Айленді з приводу зображень сексуального насильства над неповнолітніми та звинувачень у перешкоджанні здійсненню правосуддя. Однак за два дні до цього йому вдалося втекти з країни. За даними прокуратури, 7 січня він сів на рейс Turkish Airlines до Стамбула.

Вілмер Пуелло-Мота

Як зазначають журналісти, цього тижня Пуелло-Мота був помічений, нібито підписує контракт у російському Ханти-Мансійську в Західному Сибіру. Відповідні кадри опублікував місцевий Telegram-канал міста Югра, а також російські ЗМІ.

Вілмер Пуелло-Мота Фото: Мiноборони РФ

У виданні також пишуть, що до підписання контракту зі ЗС РФ Пуелло-Мота, судячи з усього, воював добровольцем разом із російськими окупантами в боях за Авдіївку в лютому.

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За словами журналістів, цей факт підтверджують кадри, на яких розмита фігура в бойовій формі встановлює прапор США на руїнах українського міста. На відео не видно обличчя чоловіка, проте місцева Массачусетська газета The Republican повідомила, що люди, які знають Пуелло-Мота, впізнали його голос.

Кадр із відео Фото: Скриншот

Автори статті також вказали на те, що на своїй сторінці в Facebook Пуелло-Мота опублікував фото у військовій формі і з дроном. В описі профілю зазначено, що він працює в Міністерстві оборони Росії.

Сторінка Вілмера Пуелло-Мота у Facebook

Журналісти зазначили, що 2020 року Пуелло-Мота був уперше заарештований, після того, як поліція Род-Айленда виявила в нього в телефоні зображення сексуального характеру неповнолітньої дівчинки. Згідно із судовими документами, чоловік сказав правоохоронцям, що думав, що дівчині 22 роки, і тільки пізніше дізнався, що їй немає 18.

Також повідомляють, що йому висунули обвинувачення в підробці документів і перешкоджанні роботі судової системи після того, як він нібито сказав одному зі своїх командирів у Массачусетській повітряній національній гвардії, що обвинувачення в зображеннях сексуального насильства над дітьми були фальшивими.

На прохання ЗМІ про коментарі Пуельо-Мота не відповів.

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Раніше, 25 березня, ЗМІ повідомили, що український письменник, поет, музикант і волонтер Сергій Жадан має намір вступити до лав бригади Національної гвардії України "Хартія".