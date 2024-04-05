Воевал в Авдеевке: бывший член горсовета и нацгвардеец США вступил в ВС РФ, – СМИ (фото)

По данным журналистов, 28-летний Уилмер Пуэлло-Мота бежал из США в Россию два дня до того, как он должен был предстать перед судом в Род-Айленде по обвинению, связанному с хранением изображений сексуального насилия над несовершеннолетними.

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Бывший член городского совета Холиока и экс-военнослужащий Национальной гвардии Массачусетса Уилмер Пуэлло-Мота, разыскиваемый в США, присоединился к Вооруженным силам Российской Федерации. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что 9 января 28-летний мужчина должен был предстать перед судом в Род-Айленде по поводу изображений сексуального насилия над несовершеннолетними и обвинений в препятствовании осуществлению правосудия. Однако за два дня до этого ему удалось бежать из страны. По данным прокуратуры, 7 января он сел на рейс Turkish Airlines в Стамбул.

Уилмер Пуэлло-Мота

Как отмечают журналисты, на этой неделе Пуэлло-Мота был замечен, якобы подписывающим контракт в российском Ханты-Мансийске в Западной Сибири. Соответствующие кадры опубликовал местный Telegram-канал города Югра, а также российские СМИ.

Уилмер Пуэлло-Мота Фото: Минобороны РФ

В издании также пишут, что до подписания контракта с ВС РФ Пуэлло-Мота, судя по всему, воевал добровольцем вместе с российскими оккупантами в боях за Авдеевку в феврале.

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По словам журналистов, этот факт подтверждают кадры, на которых размытая фигура в боевой форме устанавливает флаг США на руинах украинского города. На видео не видно лица мужчины, однако местная Массачусетская газета The Republican сообщила, что люди, знающие Пуэлло-Мота, узнали его голос.

Кадр из видео Фото: Скриншот

Авторы статьи также указали на то, что на своей странице в Facebook Пуэлло-Мота опубликовал фото в военной форме и с дроном. В описании профиля указано, что он работает в Министерстве обороны России.

Страница Уилмера Пуэлло-Мота в Facebook

Журналисты отметили, что в 2020 году Пуэлло-Мота был впервые арестован, после того, как полиция Род-Айленда выявила у него в телефоне изображения сексуального характера несовершеннолетней девочки. Согласно судебным документам, мужчина сказал правоохранителям, что думал, что девушке 22 года, и только позже узнал, что ей нет 18.

Также сообщается, что ему было предъявлено обвинение в подделке документов и воспрепятствовании работе судебной системы после того, как он якобы сказал одному из своих командиров в Массачусетской воздушной национальной гвардии, что обвинения в изображениях сексуального насилия над детьми были фальшивыми.

На просьбу СМИ о комментариях Пуэльо-Мота не ответил.

Напомним, 30 марта городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий заявил о том, что вступает в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку имеет воинское звание офицера и специальность — офицера противовоздушной обороны.

Ранее, 25 марта, СМИ сообщили, что украинский писатель, поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан намерен вступить в ряды бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".