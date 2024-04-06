$8 тис. за контракт: комбат ЗСУ розповів, як Москва мотивує росіян воювати в Україні

За словами офіцера Юрія Федоренка, в Росії також платять чималі гроші, якщо загарбника ліквідували на фронті. Це дозволяє Кремлю залучати велику кількість мобілізаційного резерву.

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За підписання контракту росіянам виплачують гроші, наприклад у Москві 6-8 тисяч доларів, а у Санкт-Петербурзі – близько $5000. Таким чином влада мотивує своїх громадян йти на війну проти України та проводить приховану мобілізацію. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

"У них є "рекрутингові програми", за підписання контракту регіони виплачують гроші: Москва – $6000-$8000, Санкт-Петербург – близько $5000. Для людей із периферії, які існують на кредитах та не знають, яким може бути життя за межами формули "вкрав – випив – у в'язницю", це – величезні гроші", — сказав Федоренко.

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Він уточнив, що окупантам також платять за загибель, а це — каталізатор, який дозволяє їм залучати велику кількість мобілізаційного резерву.

"Військово-промисловий комплекс Росії зазнає суттєвих втрат у техніці. Але водночас із тим вони продовжують і виготовлення, і модернізацію, і розконсервацію, і ремонт. На моє переконання, противник накопичує сили та засоби для того, щоб реалізувати головний намір", — зазначив Федоренко.

Комбат "Ахіллесу" пояснив, що коли саме відбудеться ескалація залежить від дуже багатьох факторів.

"Чи відбудеться це на поточних напрямках, чи противник збирається відкривати ще один фронт – дискусійне питання. Відповідь на нього краще знає наша розвідка. Якщо США передадуть нам військову допомогу, навіть найамбітніші наміри росіянам буде не так просто реалізувати", — наголосив комбат.

Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський розказав, що Кремль планує мобілізаційні заходи на початок літа. За словами Зеленського, це буде додаткова мобілізація 300 тисяч росіян. Ці заходи Москва запланувала на 1 червня.

31 березня Володимир Путін підписав указ про весняний призов, який пройде з 1 квітня до 15 липня. Кількість росіян, яких планують призивати до лав армії є рекордною з 2016 року і на 3 тисячі більшою, ніж торік. 150 тисяч росіян віком від 18 до 30 років чекають на службу.

Крім того, за словами колишнього спікера Генштабу Владислава Селезньова, теракт у "Крокус-сіті" спонукав росіян до мобілізації, що дозволяє окупантам кидати на штурми велику кількість особового складу, не рахуючи втрат.