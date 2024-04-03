Росія готується мобілізувати 300 тисяч військових, — Зеленський (відео)

Президент України розказав, що Кремль планує мобілізаційні заходи на початок літа. За словами Зеленського, це буде додаткова мобілізація.

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300 тисяч росіян додатково готує Російська Федерація до мобілізації. Ці заходи Москва запланувала на 1 червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії, який прибув із візитом до Києва у середу, 3 квітня.

"Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових", — сказав Зеленський.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки українців мобілізують цьогоріч, президент зазначив, що "пів мільйона нам не потрібно".

Зеленський про мобілізацію в РФ - 24:56

Мобілізація в РФ: що відомо

Нагадаємо, 31 березня Володимир Путін підписав указ про весняний призов, який пройде з 1 квітня до 15 липня. Кількість росіян, яких планують призивати до лав армії є рекордною з 2016 року і на 3 тисячі більшою, ніж торік. 150 тисяч росіян віком від 18 до 30 років чекають на службу.

28 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що Путін використовує теракт у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" для мобілізації свого народу.

Про плани окупантів мобілізувати росіян говорив командир групи спецназу ЗСУ, снайпер Костянтин Прошинський з позивним "Дід". Він вважає, що для Росії не є проблемою мобілізувати 100 чи 300 тисяч людей. Перед ними може бути поставлене завдання захопити якомога більше українських територій до того, як війну заморозять. Такий сценарій із зупинкою активних бойових дій військовий прогнозує на кінець 2024 року або на першу половину 2025 року.