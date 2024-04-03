Россия готовится мобилизовать 300 тысяч военных, — Зеленский (видео)

Президент Украины рассказал, что Кремль планирует мобилизационные мероприятия на начало лета. По словам Зеленского, это будет дополнительная мобилизация.

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300 тысяч россиян дополнительно готовит Российская Федерация к мобилизации. Эти мероприятия Москва запланировала на 1 июня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии, который прибыл с визитом в Киев в среду, 3 апреля.

"Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных", — сказал Зеленский.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько украинцев мобилизуют в этом году, президент отметил, что "полмиллиона нам не нужно".

Зеленский о мобилизации в РФ — 24:56

Мобилизация в РФ: что известно

Напомним, 31 марта Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который пройдет с 1 апреля по 15 июля. Количество россиян, которых планируют призывать в ряды армии является рекордным с 2016 года и на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. 150 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет ждут службу.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Путин использует теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" для мобилизации своего народа.

О планах оккупантов мобилизовать россиян говорил командир группы спецназа ВСУ, снайпер Константин Прошинский с позывным "Дед". Он считает, что для России не является проблемой мобилизовать 100 или 300 тысяч человек. Перед ними может быть поставлена задача захватить как можно больше украинских территорий до того, как войну заморозят. Такой сценарий с остановкой активных боевых действий военный прогнозирует на конец 2024 года или на первую половину 2025 года.