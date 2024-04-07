"Ніхто не дасть ухилитися": в ЗСУ прокоментували скандал з повісткою журналісту "Слідство.Інфо"

Мережі сколихнула інформація про те, що працівник СБУ міг дати вказівку представникам ТЦК вручити повістку журналісту "Слідства.Інфо". Вся українська медійна спільнота зосередила свою увагу на цьому випадку, тому приховати порушення не вийде, говорять у Сухопутних військах.

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В Сухопутних військах заявили, що робота журналістів у воєнний і мирний час важлива, але всі громадяни рівні перед законом про мобілізацію. Про це 24 каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко.

"Роль журналістів в Україні надзвичайно важко переоцінити. Але є інший важливий момент – перед законом ми всі рівні. Коли тебе призивають згідно з законом, а не через замовлення, то ми всі маємо розуміти, що військова служба – це привілей. Зараз захищати Україна – це честь", – наголосив Іван Тимочко.

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Журналісту-розслідувачу намагалися вручити повістку: Міноборони та СБУ вже відреагували (відео)

Зараз у цій справі створили слідчу комісію. Вона має визначити, чи були порушення мобілізаційного процесу, і чи здійснювався він на замовлення третьої сторони. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести розслідування щодо цього випадку командувачу Сухопутних військ ЗСУ.

"Приховати якихось порушень не вдасться, бо вся українська медійна спільнота зосередила свою увагу на цьому. З іншого боку – щоб не з'являлось маніпуляцій, сторони мають сісти та чесно розповісти свої історії. Багато журналістів пішло служити. Впевнений, коли до них підходили працівники ТЦК, вони спілкувалися, проходили медкомісію", – зауважив Тимочко.

Він додав, що у цій ситуації важливо, щоб не стиралася межа між відповідальністю та бажанням привернути до себе увагу, оскільки служба в лавах Сил оборони України — не покарання, а обов'язок кожного українця. Тимочко наголосив, що варто дочекатися результатів розслідування.

"В Україні достатньо правоохоронних органів, які не просто виконують свою роботу, а, будьмо чесними, і намагаються конкурувати між собою, продемонструвати ефективність, контролюють одні одних. Я впевнений, якщо там було порушення закону, ніхто не дасть ухилитися від відповідальності. Україна – це не Росія. Тому в нашому суспільстві кожен має достатньо прав та повноважень, аби довести свою правоту у випадку, якщо є порушення закону", – зазначив Тимочко.

Повістка журналісту "Слідство.Інфо": що відомо

4 квітня вийшло розслідування проєкту "Слідство.Інфо". У ньому журналіст Євген Шульгат повідомив, що дружина керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє квартирами преміумкласу у Печерському районі Києва.

6 квітня стало відомо, що працівники ТЦК переслідували журналіста у торговому центрі і намагалися вручити йому повістку. Редакція "Слідство.Інфо" стверджує, що це сталося за вказівкою працівника СБУ, який нбито хотів покарати медійника за викриття статків його родини.