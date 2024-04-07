"Шукаємо по сусідах": Україна потребує додаткові ЗРК для захисту енергетики, — Галущенко

Щоб відремонтувати енергетичне устаткування, Україні можуть знадобитись мільярди доларів. Також необхідні комплекси ППО, які захистять об'єкти від нових ударів ЗС РФ.

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Україна звернулась до урядів країн-партнерів з проханням допомогти з обладнанням для електрогенерації, втраченого внаслідок низки масованих ракетних ударів ЗС РФ. Орієнтовна вартість відновлення — від 1 млрд грн. Разом з цим обладнанням необхідно відшукати нові комплекси протиповітряної оборони, які будуть його захищати. Про потреби України з відновлення електрогенерації міністр енергетики Герман Галущенко розповів в інтерв'ю виданню Bloomberg.

Галущенко пояснив, що станом на сьогодні ще розбирають руїни енергетичних об'єктів, пошкоджених ЗС РФ. Тому навіть немає повного переліку обладнання, яке потрібно відремонтувати чи повністю замінити. Однак орієнтовні втрати вимірюються мільярдами гривень.

"Масштаби можуть досягти мільярдів доларів", — навели журналісти слова посадовця.

Крім того, потрібно думати про комплекси ППО, які захистять енергетичну сферу, — наголосив Галущенко. Якщо додаткових зенітно-ракетних комплексів не буде, а в США знов заблокують допомогу у розмірі 60 млрд дол., то ситуація стане гіршою.

"Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу — і зокрема в сусідніх країнах. Це полювання [на обладнання — ред.] може бути марним, якщо нація не матиме достатньо протиповітряної оборони", — сказав він.

Україна втратила 80% об'єктів електрогенерації компанії ДТЕК. При цьому втрата потужності складає 6 ГВт — це утричі менше, ніж Україна могла докупити взимку у країн Європи, щоб компенсувати дефіцит, — нагадали на порталі Bloomberg.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, починаючи з 22 березня, ЗС РФ завдали кілька масованих ракетних ударів по об'єктах енергетики України. 22 березня росіяни запустили 115 засобів повітряного ураження і поцілили по греблі ДніпроГЕС у Запоріжжі. В підсумку було зруйновано ГЕС-1 та ГЕС-2, — повідомили в "Укргідроенерго". Тоді ж у блекауті опинилось місто Харків. У населеному пункті, де проживає до 1 млн осіб, росіяни підірвали усі підстанції та усі ТЕЦ.

28 березня сталась ще одна атака, внаслідок якої отримали серйозні пошкодження дві ТЕС — Ладижинська (у Вінницькій області) та Бурштинська (у Івано-Франківській області).

29 березня ЗС РФ загрожували Дністровській та Канівській ГЕС, — заявив президент України Володимир Зеленський. З його слів, росіяни цілком здатні повторити підрив, який здійснили на Каховській ГЕС.

Нагадуємо, 6 квітня в Міністерстві енергетики повідомили, що можуть підняти тарифи електроенергію — кошти знадобляться на відбудови пошкоджених об'єктів.