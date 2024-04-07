"Ищем по соседям": Украина нуждается в дополнительных ЗРК для защиты энергетики, — Галущенко

Чтобы отремонтировать энергетическое оборудование, Украине могут понадобиться миллиарды долларов. Также необходимы комплексы ПВО, которые защитят объекты от новых ударов ВС РФ.

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Украина обратилась к правительствам стран-партнеров с просьбой помочь с оборудованием для электрогенерации, утраченного в результате ряда массированных ракетных ударов ВС РФ. Ориентировочная стоимость восстановления — от 1 млрд грн. Вместе с этим оборудованием необходимо отыскать новые комплексы противовоздушной обороны, которые будут его защищать. О потребностях Украины по восстановлению электрогенерации министр энергетики Герман Галущенко рассказал в интервью изданию Bloomberg.

Галущенко пояснил, что на сегодня еще разбирают руины энергетических объектов, поврежденных ВС РФ. Поэтому даже нет полного перечня оборудования, которое нужно отремонтировать или полностью заменить. Однако ориентировочные потери измеряются миллиардами гривен.

"Масштабы могут достичь миллиардов долларов", — привели журналисты слова чиновника.

Кроме того, нужно думать о комплексах ПВО, которые защитят энергетическую сферу, — отметил Галущенко. Если дополнительных зенитно-ракетных комплексов не будет, а в США вновь заблокируют помощь в размере 60 млрд долл., то ситуация станет хуже.

"Украина ищет необходимое энергетическое оборудование по всему миру — и, в частности, в соседних странах. Эта охота [на оборудование — ред.] может быть бесполезной, если нация не будет иметь достаточно противовоздушной обороны", — сказал он.

Украина потеряла 80% объектов электрогенерации компании ДТЭК. При этом потеря мощности составляет 6 ГВт — это втрое меньше, чем Украина могла докупить зимой у стран Европы, чтобы компенсировать дефицит, — напомнили на портале Bloomberg.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, начиная с 22 марта, ВС РФ нанесли несколько массированных ракетных ударов по объектам энергетики Украины. 22 марта россияне запустили 115 средств воздушного поражения и попали по плотине ДнепроГЭС в Запорожье. В итоге были разрушены ГЭС-1 и ГЭС-2, — сообщили в "Укргидроэнерго". Тогда же в блэкауте оказался город Харьков. В населенном пункте, где проживает до 1 млн человек, россияне взорвали все подстанции и все ТЭЦ.

28 марта произошла еще одна атака, в результате которой получили серьезные повреждения две ТЭС — Ладыжинская (в Винницкой области) и Бурштынская (в Ивано-Франковской области).

29 марта ВС РФ угрожали Днестровской и Каневской ГЭС, — заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, россияне вполне способны повторить подрыв, который осуществили на Каховской ГЭС.

Напоминаем, 6 апреля в Министерстве энергетики сообщили, что могут поднять тарифы электроэнергию — средства понадобятся на восстановление поврежденных объектов.