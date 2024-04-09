У США відновили бомбардувальник B-1B Lancelot після років зберігання (фото)

У 2022 році з бомбардувальником B-1B Lancer сталася аварія, після якої було прийнято рішення відновити один зі списаних "Ланцелотів",

Related video

Поки служба B-1B Lancer підходить до завершення у Повітряних силах США відновили один з літаків після років зберігання. Про це повідомляє The War Zone.

Стратегічний бомбардувальник на прізвисько Lancelot відновили для заміни іншого B-1B після катастрофічної пожежі. Аварія сталася на авіабазі Дайсс штату Техас у 2022 році. Тепер на авіабазу Тінкер в штаті Оклахома прибув відновлений літак з бортовим номером 85-0081. Бомбардувальник відновили до льотного стану командою, що складається з 309-ї AMARG. Окрім відновлення Lancer пройшов оновлення авіоніку, скляну кабіну і інші покращення.

Фестиваль на авіабазі Місава з літаком B-1B Lancer, 2017 рік

Lancelot був відправлений на базу довгострокового зберігання у березні 2021 році на базі 309-ї аерокосмічної групи технічного обслуговування та відновлення (AMARG) Дейвіс-Монтан в Аризоні. Повітряні сили у лютому 2020 році прийняли рішення списати 17 бомбардувальників Lancer. 13 з них потрапили на базу AMARG, з яких 4 були на сховищі Type 2000. Воно передбачає можливість повернення бомбардувальника в стрій. Таке зберігання передбачало технічне обслуговування літаків, щоб було простіше повертати їх до експлуатації. Інші 9 відправили на зберігання Type 4000, а останні 4 призначили для навчання або для збереження в музеях.

База зберігання літаків в Аризоні

Нагадаємо, 10 січня сталася авіакатастрофа з бомбардувальником Lancer. Він врізався в землю поруч із злітно-посадкової смуги.

10 жовтня в США здійснив перший політ модернізований B-1B Lancer під назвою Beast.