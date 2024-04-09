"Бо у нас війна": чи заберуть бронь від призову в чоловіка, який виїхав за кордон

В Україні певні підприємства можуть забронювати своїх працівників на пів року. Тоді як позбавити людину броні можна шляхом звільнення, розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

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В Україні певні громадяни можуть бути заброньовані від мобілізації. Проте в разі виїзду та не повернення з-за кордону, людину не можуть звільнити. Детальніше про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі "РБК-Україна".

Вона зауважила, що забронювати людину від призову можна на пів року, тоді як якщо особа виїхала за кордон та не повернулася, на наступний період їй не поновлюватимуть бронь.

За словами Аніщенко, трудове законодавство забороняє звільняти особу, якщо та не зʼявлялася на роботу 2-3 три. Але є неузгодження воєнного часу та трудового кодексу.

"Звільнити не можуть навіть за наявності інформації, що працівник перебуває за кордоном і не бажає повернутись. Бо у нас війна", — сказала Катерина Аніщенко.

Вона розповіла, що в такий спосіб могли виїжджати та не повертатися спортсмени, діячі культури та публічні люди. Адже в разі їхнього звільнення, вони можуть подати до суду та відновитися на посадах.

"Люди подають до суду, щоб оскаржити наказ на звільнення. Бо вони евакуювалися, щоб захистити своє життя. І суди, як правило, приймають таку позицію", — зауважила адвокатка та наголосила, що звільнити можуть за порушення трудової дисципліни, проте під час війни збереження життя навряд вважатиметься цим.

Кого можуть звільнити за неявку на роботу під час війни

Аніщенко повідомила, що працівники поліції та прокуратури становлять виключення, адже для них існують спеціальні закони, вищі за Кодекс законів про працю. Зокрема, в разі неявки цих громадян на службу під час воєнного стану, то це вважатиметься порушенням присяги та неготовністю стати на захист батьківщини.

Нагадаємо, 9 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін змінить систему бронювання чоловіків та перегляне перелік підприємств критичної інфраструктури. За його словами, важливе справедливе та раціональне бронювання.

Того ж дня голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що медіа та культуру потрібно бронювати від мобілізації, адже вони виконують важливу роль у суспільному житті.