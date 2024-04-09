"Потому что у нас война": заберут ли бронь от призыва у мужчины, который выехал за границу

В Украине определенные предприятия могут забронировать своих работников на полгода. Тогда как лишить человека брони можно путем увольнения, рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

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В Украине определенные граждане могут быть забронированы от мобилизации. Однако в случае выезда и не возвращения из-за границы, человека не могут освободить. Подробнее об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина".

Она отметила, что забронировать человека от призыва можно на полгода, тогда как если лицо выехало за границу и не вернулось, на следующий период ему не будут возобновлять бронь.

По словам Анищенко, трудовое законодательство запрещает увольнять человека, если тот не появлялся на работе 2-3 три. Но есть несогласование военного времени и трудового кодекса.

"Уволить не могут даже при наличии информации, что работник находится за границей и не желает вернуться. Потому что у нас война", — сказала Екатерина Анищенко.

Она рассказала, что таким образом могли выезжать и не возвращаться спортсмены, деятели культуры и публичные люди. Ведь в случае их увольнения, они могут подать в суд и восстановиться в должностях.

"Люди подают в суд, чтобы обжаловать приказ на увольнение. Потому что они эвакуировались, чтобы защитить свою жизнь. И суды, как правило, принимают такую позицию", — отметила адвокат и подчеркнула, что уволить могут за нарушение трудовой дисциплины, однако во время войны сохранение жизни вряд ли будет считаться этим.

Кого могут уволить за неявку на работу во время войны

Анищенко сообщила, что работники полиции и прокуратуры составляют исключение, ведь для них существуют специальные законы, выше Кодекса законов о труде. В частности, в случае неявки этих граждан на службу во время военного положения, то это будет считаться нарушением присяги и неготовностью стать на защиту родины.

Напомним, 9 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин изменит систему бронирования мужчин и пересмотрит перечень предприятий критической инфраструктуры. По его словам, важно справедливое и рациональное бронирование.

В тот же день председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев рассказал, что медиа и культуру нужно бронировать от мобилизации, ведь они выполняют важную роль в общественной жизни.