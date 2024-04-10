"Ми не бачили": у Байдена пояснили, чи мають докази надання Китаєм прямої військової допомоги РФ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив занепокоєння щодо зусиль КНР, яка посилює оборонно-промислову базу РФ.

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США не отримали докази, що Китай надає РФ пряму військову допомогу. Про це на брифінгу у вівторок, 9 квітня, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він наголосив на тому, що ознак такої підтримки не зафіксовано. В подробиці посадовець вдаватися не став.

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"Ми не бачили жодних доказів того, що вони надають пряму військову допомогу", — сказав Салліван.

Водночас він вкотре висловив занепокоєння щодо зусиль КНР, яка посилює оборонно-промислову базу РФ.

Ймовірна допомога Китаю для РФ та застереження США

В американському Мінфіні 9 квітня пригрозили китайським банкам через допомогу РФ. Адміністрація президента Джо Байдена намагається протидіяти компаніям у всьому світі, які допомагають РФ уникнути санкційних механізмів, запроваджених країнами Заходу. У відомстві зазначили, що "будь-які банки та фінансові установи, які сприяють великим транзакціям, що направляють товари військового призначення або подвійного призначення на російську оборонно-промислову базу, наражаються на ризик санкцій США".

Допомога Китаю Росії, як інформує Financial Times, досягла загрозливих масштабів, США занепокоєні. За даними джерел, Росія отримує від КНР деякі ресурси та інструменти, а також обидві держави проводять технічні експертизи. Основним напрямком допомоги є виробництво ракетного палива та оптичного обладнання, а також на космічному секторі РФ.

Нагадаємо, 7 квітня, як повідомила агенція Bloomberg, Китай надає Росії супутникові знімки для військових цілей. Підтримка Китаєм Росії посилилася в останні місяці. Пекін забезпечує війська РФ супутниковими знімками, а також мікроелектронікою і верстатами для виробництва танків.