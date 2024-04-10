"Мы не видели": у Байдена объяснили, есть ли доказательства предоставления Китаем прямой военной помощи РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность относительно усилий КНР, которая усиливает оборонно-промышленную базу РФ.

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США не получили доказательства, что Китай оказывает РФ прямую военную помощь. Об этом на брифинге во вторник, 9 апреля, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что признаков такой поддержки не зафиксировано. В подробности чиновник вдаваться не стал.

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"Мы не видели никаких доказательств того, что они оказывают прямую военную помощь", — сказал Салливан.

В то же время он в очередной раз выразил обеспокоенность относительно усилий КНР, которая усиливает оборонно-промышленную базу РФ.

Вероятная помощь Китая для РФ и предостережения США

В американском Минфине 9 апреля пригрозили китайским банкам из-за помощи РФ. Администрация президента Джо Байдена пытается противодействовать компаниям во всем мире, которые помогают РФ избежать санкционных механизмов, введенных странами Запада. В ведомстве отметили, что "любые банки и финансовые учреждения, которые способствуют крупным транзакциям, направляющим товары военного назначения или двойного назначения на российскую оборонно-промышленную базу, подвергаются риску санкций США".

Помощь Китая России, как информирует Financial Times, достигла угрожающих масштабов, США обеспокоены. По данным источников, Россия получает от КНР некоторые ресурсы и инструменты, а также оба государства проводят технические экспертизы. Основным направлением помощи является производство ракетного топлива и оптического оборудования, а также на космическом секторе РФ.

Напомним, 7 апреля, как сообщило агентство Bloomberg, Китай предоставляет России спутниковые снимки для военных целей. Поддержка Китаем России усилилась в последние месяцы. Пекин обеспечивает войска РФ спутниковыми снимками, а также микроэлектроникой и станками для производства танков.