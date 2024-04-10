Україна планує використати продукти розмінування у виробництві нових боєприпасів

За оцінками Міноборони, зараз треба розмінувати до однієї пʼятої частини України. Близько 20% снарядів не спрацьовують, тому їх елементи можна використати ще раз.

Related video

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявив, що Україна хоче повторно використовувати елементи боєприпасів після розмінування. Про це повідомляє АрміяInform.

Під час комітетських слухань "Відбудова України за європейськими принципами зеленого відновлення" Юрій Джигин заявив, що попри активні бойові дії, Міноборони посилює систему екологічного управління відходами. Тому планується використовувати деякі складові повторно.

"Продукти, утворені після утилізації боєприпасів, повторно використовуватимуться для потреб оборони", — сказав Юрій Джигир.

Важливо

Майже 25% території України заміновано: глава МВС назвав небезпечні регіони

За словами заступника міністра, наразі в Україні забруднено до однієї пʼятої частини території без урахування територій, де тривають активні бойові дії. Забруднено до 2 млн гектарів полів. На тимчасово окупованих територіях під загрозою перебуває 6 млн гектарів землі. Після їх звільнення треба буде проводити окреме обстеження і розміновування територій.

"За різними оцінками, не здетоновують понад 20% випущених боєприпасів. До цього слід додати активне застосування мін. Що робити надалі? Ми бачимо, що існують технологічні рішення, намагаємось запустити мобільні комплекси з утилізації боєприпасів", — повідомив Юрій Джигир.

Сильною стороною ініціативи є те, що комплекси широко використовуються в світі, тому їх прагне отримати Україна. Мобільні комплекси безпечні і дозволять отримувати продукти для виробництва нових боєприпасів. Окрім цього вони зменшать забруднення земель, водойм і повітря.

Нагадаємо, РФ почала випробування машини для розмінування "Сталкер" масою 30 тонн.

3 квітня стало відомо, що британська філія ізраїльського концерну Rafael поставить Києву обладнання для розмінування.