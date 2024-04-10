Украина планирует использовать продукты разминирования в производстве новых боеприпасов

По оценкам Минобороны, сейчас надо разминировать до одной пятой части Украины. Около 20% снарядов не срабатывают, поэтому их элементы можно использовать еще раз.

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Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир заявил, что Украина хочет повторно использовать элементы боеприпасов после разминирования. Об этом сообщает АрмияInform.

Во время комитетских слушаний "Восстановление Украины по европейским принципам зеленого восстановления" Юрий Джигир заявил, что несмотря на активные боевые действия, Минобороны усиливает систему экологического управления отходами. Поэтому планируется использовать некоторые составляющие повторно.

"Продукты, образованные после утилизации боеприпасов, будут повторно использоваться для нужд обороны", — сказал Юрий Джигир.

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По словам заместителя министра, сейчас в Украине загрязнено до одной пятой части территории без учета территорий, где продолжаются активные боевые действия. Загрязнено до 2 млн гектаров полей. На временно оккупированных территориях под угрозой находится 6 млн гектаров земли. После их освобождения надо будет проводить отдельное обследование и разминирование территорий.

"По разным оценкам, не сдетонируют более 20% выпущенных боеприпасов. К этому следует добавить активное применение мин. Что делать в дальнейшем? Мы видим, что существуют технологические решения, пытаемся запустить мобильные комплексы по утилизации боеприпасов", — сообщил Юрий Джигир.

Сильной стороной инициативы является то. что комплексы широко используются в мире, поэтому их стремится получить Украина. Мобильные комплексы безопасны и позволят получать продукты для производства новых боеприпасов. Кроме этого они уменьшат загрязнение земель, водоемов и воздуха.

Напомним, РФ начала испытания машины для разминирования "Сталкер" массой 30 тонн.

3 апреля стало известно, что британский филиал израильского концерна Rafael поставит Киеву оборудование для разминирования.