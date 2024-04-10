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Атака на авіазавод у Борисоглєбську: ЗМІ показали кадри з наслідками (фото)

Борисоглєбськ, авіазавод, Воронезька область, війна РФ проти України, руйнування, атака БПЛА
Фото: Схеми | Українцям показали супутникові знімки авіазаводу в Борисоглєбську після атаки БпЛА

На опублікованих знімках можна помітити, що військовий об'єкт росіян під Воронежем дійсно зазнав серйозних пошкоджень. Там раніше відновлювали та ремонтували ракети, які запускаються по Україні.

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У ніч на 9 квітня в Росії було атаковано авіазавод, який розташований у місті Борисоглєбськ Воронезької області. Журналісти програми "Схеми" від "Радіо Свобода" поділилися першими супутниковими знімками з місця події.

Зазначається, що підприємство, яке було атаковано, займається ремонтом і відновленням ракет противника. Йдеться про те озброєння, яке противник запускає по мирних містах України з винищувачів і бойових вертольотів.

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На опублікованому знімку від супутника Planet Labs можна побачити, яких руйнувань зазнала будівля 711-го аваїційного заводу в місті Борисоглєбськ. Вона розташована за 300 кілометрів від кордону територій, які контролює Україна.

"На знімку видно пошкодження одного з корпусів на території заводу. Унаслідок удару в будівлі обвалився дах", — ідеться в повідомленні.

Борисоглєбськ, авіазавод, Воронезька область, війна РФ проти України, руйнування, атака БПЛА Fullscreen
Українцям показали супутникові знімки авіазаводу в Борисоглєбську після атаки БпЛА
Фото: Схеми
Борисоглєбськ, авіазавод, Воронезька область, війна РФ проти України, руйнування, атака БПЛА Fullscreen
Українцям показали супутникові знімки авіазаводу в Борисоглєбську після атаки БпЛА
Фото: Схеми

Атака по Воронезькій області 9 квітня: деталі

У російському Міністерстві оборони заявляли, що нібито Україна намагалася атакувати територію країни-агресора за допомогою безпілотників і ракети "Нептун". За їхніми даними, кілька дронів було перехоплено над територіями Бєлгородської та Воронезької областей.

Водночас місцеві ЗМІ почали писати про прильоти, які зафіксували у Воронезькій області. За даними медіа Baza, два безпілотники могли атакувати навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова в Борисоглєбську.

Пізніше з'явилися дані, що нічна атака БпЛА на Воронезьку область могла бути спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

За інформацією інсайдерів, дрони вдарили по "711 авіаційному ремонтному заводу" в місті Борисоглєбськ. Пошкоджено головний виробничий цех підприємства

Нагадаємо, 8 квітня з'явилися дані про те, що БпЛА атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку. З жовтня минулого року це вже була п'ята атака на підприємство, яке входить до холдингу "Техмаш". Воно задіяне у виконанні держоборонзамовлення.