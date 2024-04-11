Скільки зразків зброї в ЗСУ: в Міноборони розкрили деталі озброєння

Лише у 2023 році в Міноборони допустили до експлуатації понад 150 одиниць зразків озброєння, серед них тільки бронетехніки 25 видів.

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З початку повномасштабної війни Захід передав Україні свої зразки озброєння. Це призвело до того, що зараз в ЗСУ допущено до експлуатації понад 150 зразків зброї. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк у колонці NV.

Нещодавно парк українського озброєння поповнився польськими самохідними мінометами M120K Rak, шведськими САУ Archer і іншими машинами. Наразі до експлуатації тільки у 2023 році допустили до експлуатації понад 150 зразків озброєння (від найбільшої кількості до найменшої):

бронетехніка — танки, БТР, БМП і легкоброньовані транспортні засоби — 25 зразків;

артилерія — близько 20 зразків;

стрілецька зброя від гвинтівок до 40-мм гранатометів;

колісна автомобільна та спеціальна гусенична техніка.

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Україна стала одним з найбільших імпортерів зброї у світі. Гаврилюк зазначає, що зараз набирає обертів український оборонно-промисловий комплекс. Темпи збільшення виробництва він називає проривними, але цього все одно замало. Україна не здатна самостійно налагодити виробництво всіх потрібних засобів озброєнь, а саме ППО і зенітних ракет до них, РСЗВ, далекобійні ракети, 155-мм снаряди тощо.

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