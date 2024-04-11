Сколько образцов оружия в ВСУ: в Минобороны раскрыли детали вооружения
Только в 2023 году в Минобороны допустили к эксплуатации более 150 единиц образцов вооружения, среди них только бронетехники 25 видов.
С начала полномасштабной войны Запад передал Украине свои образцы вооружения. Это привело к тому, что сейчас в ВСУ допущено к эксплуатации более 150 образцов оружия. Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в колонке NV.
Недавно парк украинского вооружения пополнился польскими самоходными минометами M120K Rak, шведскими САУ Archer и другими машинами. Сейчас к эксплуатации только в 2023 году допустили к эксплуатации более 150 образцов вооружения (от наибольшего количества до наименьшего):
- бронетехника — танки, БТР, БМП и легкобронированные транспортные средства — 25 образцов;
- артиллерия — около 20 образцов;
- стрелковое оружие от винтовок до 40-мм гранатометов;
- колесная автомобильная и специальная гусеничная техника.
Украина стала одним из крупнейших импортеров оружия в мире. Гаврилюк отмечает, что сейчас набирает обороты украинский оборонно-промышленный комплекс. Темпы увеличения производства он называет прорывными, но этого все равно мало. Украина не способна самостоятельно наладить производство всех необходимых средств вооружений, а именно ПВО и зенитных ракет к ним, РСЗО, дальнобойные ракеты, 155-мм снаряды и тому подобное.
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