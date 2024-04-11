В ОП назвали поширюваний в ЗМІ "план Ердогана" роботою російських спецслужб

В ОП кажуть, що росіяни насичують інфополе дезінформацією і намагаються змістити фокус фейками перед майбутнім самітом у Швейцарії, де розглядатиметься мирний план Зеленського.

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Поширення в мережі так званого "мирного плану Ердогана", який передбачає замороження війни в Україні і відмову від НАТО, в Офісі президента України називають фейком. Про це в коментарі Forbes сказала радниця голови Офісу президента Дар’я Зарівна.

За її словами, поширення такої інформації — це спроба російської дезінформації, яка спершу з’явилась у підконтрольних російським спецслужбам Telegram-каналах.

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Основні положення "мирного плану Ердогана" нібито передбачають заморожування війни по чинній лінії фронту, позаблоковий статус України до 2040 року, та проведення референдумів щодо зовнішньополітичного курсу країни та референдуми на всіх окупованих РФ територіях.

"Першоджерелом цієї інформації є російський Telegram-канал, який контролюється російськими спецслужбами. Інформація з’явилася ще 23 березня. Дивно, що далі повідомлення поширювались в "Новая Газета. Европа" та проросійських Telegram-каналах", – відреагувала Зарівна.

Вона додала, що росіяни насичують інфополе дезінформацією і намагаються змістити фокус фейками перед майбутнім самітом у Швейцарії, де розглядатиметься мирний план Володимира Зеленського.

"Згодом зможемо оприлюднити цифру учасників, процес підготовки триває. Тому російська дезінформація не зможе "збити" нас зі шляху до миру на умовах України", – підсумувала Зарівна.

Нагадаємо, що 11 квітня на порталі "Новая газета. Европа" з'явилися тези нової "мирної угоди", які розробили в Туреччині і нібито надали їх на розгляд усім зацікавленим сторонам. Україні пропонують погодитись з окупацією частини території до 2040 року. Після того в регіонах, де 20 років пануватиме Кремль, проведуть "референдум".