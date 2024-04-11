В ОП назвали распространяемый в СМИ "план Эрдогана" работой российских спецслужб

В ОП говорят, что россияне насыщают инфополе дезинформацией и пытаются сместить фокус фейками перед предстоящим саммитом в Швейцарии, где будет рассматриваться мирный план Зеленского.

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Распространение в сети так называемого "мирного плана Эрдогана", который предусматривает замораживание войны в Украине и отказ от НАТО, в Офисе президента Украины называют фейком. Об этом в комментарии Forbes сказала советник главы Офиса президента Дарья Заривная.

По ее словам, распространение такой информации — это попытка российской дезинформации, которая сначала появилась в подконтрольных российским спецслужбам Telegram-каналах.

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Основные положения "мирного плана Эрдогана" якобы предусматривают замораживание войны по действующей линии фронта, внеблоковый статус Украины до 2040 года, и проведение референдумов по внешнеполитическому курсу страны и референдумы на всех оккупированных РФ территориях.

"Первоисточником этой информации является российский Telegram-канал, который контролируется российскими спецслужбами. Информация появилась еще 23 марта. Удивительно, что дальше сообщения распространялись в "Новая Газета. Европа" и пророссийских Telegram-каналах", — отреагировала Заривная.

Она добавила, что россияне насыщают инфополе дезинформацией и пытаются сместить фокус фейками перед предстоящим саммитом в Швейцарии, где будет рассматриваться мирный план Владимира Зеленского.

"Со временем сможем обнародовать цифру участников, процесс подготовки продолжается. Поэтому российская дезинформация не сможет "сбить" нас с пути к миру на условиях Украины", — подытожила Заривная.

Напомним, что 11 апреля на портале "Новая газета. Европа" появились тезисы нового "мирного соглашения", которые разработали в Турции и якобы предоставили их на рассмотрение всем заинтересованным сторонам. Украине предлагают согласиться с оккупацией части территории до 2040 года. После этого в регионах, где 20 лет будет господствовать Кремль, проведут "референдум".